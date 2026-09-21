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"Приватбанк" выставил на аукцион стадион "Днепр-Арена": стартовая цена лота - 140,7 млн грн

"Приватбанк" выставил на аукцион стадион "Днепр-Арена": стартовая цена лота - 140,7 млн грн

ПриватБанк выставил на открытые торги футбольный стадион «Днепр-Арена» и учебно-тренировочную базу в Днепре.

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