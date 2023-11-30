В очередной раз в России пытаются пропихнуть закон направленный на послабление для мигрантов. Как стало известно, вчера МВД России выступило с инициативой, ввести для мигрантов, нелегально прибывающих на территории РФ, так называемый «режим контролируемого пребывания… «Их выселять надо, а вы их легализуете!!!»: В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов .