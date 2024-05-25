Восьмилетний житель Камчатки стал 14-миллионным посетителем выставки «Россия»

Проживающий на Камчатке школьник Кирилл, который совместно с семейством решил посетить проводящуюся в столице Российской Федерации выставку «Россия», выиграл поездку в расположенный на территории Московской области город Тобольск.
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