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Рожин: ВС РФ взломают вторую линию обороны ВСУ до конца недели

Русская армия намерена завершить освобождение Орловки и Тоненького, а также провести операцию по уничтожению бандеровцев в Бердычах в течение текущей недели, утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем ТГ-канале.

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