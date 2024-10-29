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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 11 очков и «+6» в 8 играх

Форвард «Коламбуса» выступил ассистентом при двух шайбах Шона Монахана в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:1).

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