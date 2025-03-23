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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ноттингем» может купить Дугласа Луиса, «Ювентус» хочет 40 млн евро за хавбека

26-летним полузащитником интересуется «Ноттингем», который рассматривает вариант с его покупкой. «Ювентус» хочет 40 млн евро за Дугласа.

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