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Капризов забил «Вегасу», набрав очки в 8-м матче подряд. У него 62 балла в 51 игре

Капризов забил «Вегасу», набрав очки в 8-м матче подряд. У него 62 балла в 51 игре

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в матче с «Вегасом» (1:5). Россиянин продлил результативную серию (4+6) до 8 игр.

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