Немкин заявил, что предложения о «лёгком доходе» могут вовлечь в дропперство

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что предложения о «легком доходе», которые распространяются в соцсетях и мессенджерах, могут вовлечь в дропперство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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