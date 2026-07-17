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ДумаТВ

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Немкин заявил, что предложения о «лёгком доходе» могут вовлечь в дропперство

Немкин заявил, что предложения о «лёгком доходе» могут вовлечь в дропперство

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что предложения о «легком доходе», которые распространяются в соцсетях и мессенджерах, могут вовлечь в дропперство.

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