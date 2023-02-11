Военное обозрение

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Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году

Американское СМИ назвало потенциальные направления наступления ВС РФ и ВСУ в 2023 году

В настоящее время командование российских вооруженных сил рассчитывает освободить от ВСУ Артемовск (Бахмут), после чего обезопасить ключевые маршруты снабжения Донбасса.

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