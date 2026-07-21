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Директор ФБР собирается прилететь в Россию. Какие цели визита?

Директор ФБР собирается прилететь в Россию. Какие цели визита?

Американское издание Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен приехать в Россию ориентировочно в середине октября.

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