"Она никому не обязана ничего объяснять". Тейлор Свифт заступилась за Леди Гагу на фоне "агрессивных" слухов о беременности

Тейлор Свифт заступилась за певицу Леди Гагу, которую на этой неделе заподозрили в беременности. Поводом для слухов стали полученные изданием DailyMail фотографии певицы со свадьбы её сестры, на которой заметили округлившийся живот.
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