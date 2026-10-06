Цирк уедет, а хозяева клоунов останутся. Что происходит с европейскими политиками

Всё-таки Петр Ильич Чайковский, имя которого старательно вытравливают из всех музыкальных закоулков Украины (даже консерваторию в Киеве переименовали) – гений! Гений, значит провидец.
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