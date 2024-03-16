"Это не тик-ток-рейд в приграничье": Настоящий смысл потери 1500 украинских солдат

ВСУ атакуют наши границы. Изначально эти попытки были расценены как очередной пиар-рейд выруси из запрещённых организаций; позже появилась версия, что противник таким образом пытается воздействовать на выборы президента России, как минимум испортить нам настроение.
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