Трамп заявил об отсутствии решения по ударам по Ирану

Утром: Трамп обдумывает действия против Ирана, Маск тестирует крупнейшую ракету для полетов, атака БПЛА по Белгородской области, траур в Кирове после ракетного удара, и Венесуэла, по мнению Трампа, еще не готова к выборам, хотя прогресс налицо.