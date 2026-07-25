Трамп заявил об отсутствии решения по ударам по Ирану

Утром: Трамп обдумывает действия против Ирана, Маск тестирует крупнейшую ракету для полетов, атака БПЛА по Белгородской области, траур в Кирове после ракетного удара, и Венесуэла, по мнению Трампа, еще не готова к выборам, хотя прогресс налицо.
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