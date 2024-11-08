Илон Маск раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца после распада правящей коалиции

Соратник Дональда Трампа, бизнесмен-миллиардер Илон Маск, прокомментировал резонансный распад правящей коалиции в Германии, охарактеризовав действия федерального канцлера Олафа Шольца одним словом: «Олаф — глупец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии