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Парламентская газета

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В Новосибирске на Альфа-Саммите обсудили инструменты роста для бизнеса

В Новосибирске на Альфа-Саммите обсудили инструменты роста для бизнеса

Деловое мероприятие Альфа-Банка в Новосибирске собрало представителей среднего и крупного бизнеса из реального, технологического и финансового секторов — участники обсудили цифровизацию, кибербезопасность, рынок труда и инструменты финансирования.

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