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Ризабек Айтмухан про Шавката Рахмонова: «У этого парня очень сильный характер и казахский дух»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан ответил на вопрос о возможном переходе в ММА: «Мне нравится характер Шавката — я с ним тренируюсь и лично могу сказать, что у этого парня очень сильный характер и казахский дух.

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