Что известно о девушке Богатырева: познакомились еще до его развода с Арнтгольц

Этим вечером Марк Богатырев наделал шума, впервые показав свою новую девушку. Теперь все внимание приковано к избраннице актера, которая очень похожа на Татьяну Арнтгольц!Этим вечером Марк Богатырев наделал шума, впервые показав свою новую девушку.
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