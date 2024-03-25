Появилось новое видео изнутри «Крокуса» после разбора завалов

Появились кадры из «Крокуса» после разбора спасателями завалов в концертном зале Появились кадры внутри «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске после разбора спасателями завалов в концертном зале.
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