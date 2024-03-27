Прокат электросамокатов и электровелосипедов доступен жителям Дмитровского района

Новый сезон работы городского сервиса велопроката открылся в Москве. Как рассказали в прес-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на старте сезона для аренды доступны электровелосипеды нового поколения и электросамокаты.
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