Мукаилов выделил вратаря «Краснодара» Корякина после победы над «Ахматом» в серии пенальти

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Казбек Мукаилов прокомментировал исход матча группового этапа Фонбет Кубка России против «Ахмата», который завершился со счётом 1:1 и победой «Краснодара» в серии пенальти 5:4.
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