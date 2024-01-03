Четверо российских бойцов двое суток героически сдерживали атаки ВСУ

Александр Ляшенко "Держали оборону этой местности вчетвером двое суток. Нас обстреливали птички и минометы и всем, чем только они могли, били",их подвиг означает,что кто то совершил преступное распиздяйство,обрекая на четверых на 2х суточный бой,с трудно предсказуемым результатом,вот так и появляются наши бойцы в плену у врага, из за чьего то "упущения"!!!

Jurij Najdenov Истинно так! Оставляя без поддрежки, ввергают их в плен или в долгие страдания , если ранены.Тут надо по Ченгисхански-командира- к стенке, чтоб другие не забывали свой Русский долг- своих не бросать!