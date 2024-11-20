«Приводнение подтверждено». Создаваемый для полетов на Луну и на Марс космический корабль SpaceX Starship успешно завершил шестой тестовый полет

SpaceX сообщила об успешном завершении шестого испытательного полета космического корабля Starship. Фото: SpaceX Запуск состоялся 20 ноября в 01:00 по московскому времени с площадки Starbase в Техасе в составе космического корабля Starship S31 и ускорителя Super Heavy B13.
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