«Приводнение подтверждено». Создаваемый для полетов на Луну и на Марс космический корабль SpaceX Starship успешно завершил шестой тестовый полет

SpaceX сообщила об успешном завершении шестого испытательного полета космического корабля Starship. Фото: SpaceX Запуск состоялся 20 ноября в 01:00 по московскому времени с площадки Starbase в Техасе в составе космического корабля Starship S31 и ускорителя Super Heavy B13.