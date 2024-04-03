Топонимические опросы планируют публиковать в трех газетах Петербурга

В том числе в «Петербургском дневнике» Законодательное собрание Петербурга в ходе очередного пленарного заседания приняло закон об обязательной публикации информации о проведении и результатах консультативных опросов граждан о наименовании городских объектов.
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