За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно сообщение о ДТП с пострадавшим

В дежурную группу ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области из МО МВД России «Кинешемский» поступило сообщение о том, что в травмпункт города Кинешмы за медицинской помощью обратился 64-летний мужчина, который пояснил, что в 18-55 на прилегающей территории по улице 50 лет Комсомола на него был совершен наезд неустановленным автомобилем.