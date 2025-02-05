Политолог Маркелов: Трамп пока не готов к разделению мира на сферы влияния

Западные издания, обсуждая возможную встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, высказывают мнение, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином могут устроить новую Ялту 2.
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