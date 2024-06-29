Минобороны РФ: российские военные уничтожили две установки ЗРК С-300 ВСУ

Российские военные при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ).