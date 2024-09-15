Кубок Дэвиса. Групповой этап. Словакия играет с Чили, Австралия встретится с Испанией, Канада – с Великобритания, Италия – с Нидерландами

Кубок Дэвиса 10 – 15 сентября 2024 Групповой этап финального турнира Группа A (Болонья) Италия – Нидерланды Группа B (Валенсия) Австралия – Испания Группа C (Чжухай) Словакия – Чили – 0:1 Кристиан Гарин (Чили) Норберт Гомбош (Словакия) 2:6|6:1|6:2 Дата проведения 15 сентября, 06.
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