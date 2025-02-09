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Царьград

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Координатор подполья Лебедев: ВСУ собираются на кладбище в селе Барановка

Координатор подполья Лебедев: ВСУ собираются на кладбище в селе Барановка

ВСУ стягивают силы к границе в Сумской области для удара по Брянской области России, считает Лебедев.

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