Девушки армии Израиля: особый взгляд на женщин-воинов в фотоработах Рэйчел Папо

Фотографиями девушек, служащих в ЦАХАЛе, сегодня никого не удивишь. Но большинство из них воспевают женскую прелесть и демонстрируют прилизанных красоток, томно опирающихся на автоматы и выпячивающих аппетитные округлости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии