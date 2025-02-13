Налоговая служба проводит контрольные проверки продажи цветов по случаю Дня влюбленных

В период с 13 по 14 февраля 2025 года Государственная налоговая служба проводит контролирующие мероприятия среди продавцов цветов в связи с повышенным спросом на цветочные композиции в День святого Валентина.
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