Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что одной из причин, почему он не ведет бизнес на территории США, является повышенное внимание и попытки контроля над компанией со стороны американских спецслужб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии