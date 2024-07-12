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Новости экономики России

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Инвесторы рассматривают рынки Британии как потенциальное убежище

Инвесторы рассматривают рынки Великобритании как потенциальное убежище на фоне роста политической неопределенности в США и других странах Европы, что может ознаменовать ошеломляющий поворот к лучшему для страны, которая, казалось, утратила свою традиционную привлекательность для мирового капитала, передает Reuters.

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