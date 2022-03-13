Сила в правде

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А когда они были под контролем?Батальон "Азов" п...
  • Mikhail Stepanov
    Готовьтесь , лабусы, вы следующие!Прибалтика бьется...
  • tatyanadavydkina
    Полностью согласна. Хватит с нас этих телевизионных  в перьях и стразах уродов. Ребята спасибо вам огромное. Любо-дор...Настоящая элита Р...

Последствия неизбежной схватки с Западом

Последствия неизбежной схватки с Западом

Признаться честно, я не верил в то, что Россия начнёт на Украине полномасштабную спецоперацию. Да, многие российские эксперты, аналитики и публицисты неоднократно писали о том, что схватка с Западом с применением армейских подразделений неизбежна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх