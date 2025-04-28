Финансист Ермилова: лимит по кредитным картам могут снизить за пополнение ими вклада

Некоторые клиенты избегают уплаты процентов Гражданам России могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов.
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