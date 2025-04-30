Вот так чудо 🐈 В селе Берёзовка Борисовского района Белгородской области живет кот по кличке Мишка, который предупреждает хозяйку об опасности БПЛА Пушистый часами наблюдает за небом, сидя на дереве.
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Вот так чудо 🐈 В селе Берёзовка Борисовского района Белгородской области живет кот по кличке Мишка, который предупреждает хозяйку об опасности БПЛА Пушистый часами наблюдает за небом, сидя на дереве.