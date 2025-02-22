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Россиянин потерял память и на три недели потерялся в Таиланде

Веб-дизайнер Александр Соголаев пропал в Таиланде из-за того, что потерял память. Как рассказала волонтер Юлия Базарова, которая помогала искать россиянина, мужчину не могли найти на протяжении трех недель.

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