Россиянин потерял память и на три недели потерялся в Таиланде

Веб-дизайнер Александр Соголаев пропал в Таиланде из-за того, что потерял память. Как рассказала волонтер Юлия Базарова, которая помогала искать россиянина, мужчину не могли найти на протяжении трех недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии