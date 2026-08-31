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Пиняев: «Купит ли кого-то «Локомотив» — не наш вопрос. Надо исправлять ситуацию теми, кто есть в команде»

Пиняев: «Купит ли кого-то «Локомотив» — не наш вопрос. Надо исправлять ситуацию теми, кто есть в команде»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался об уходе нескольких важных игроков команды, подчеркнув, что железнодорожники должны показывать лучшие результаты с текущим составом.

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