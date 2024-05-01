Президент Грузии призвала МВД страны прекратить разгон протестующих

в Тбилиси прошел очередной митинг оппозиции против закона об иноагентах. Спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы против участников митинга, который, по заявлению МВД республики, «принял насильственный характер».
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