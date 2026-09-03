Федеральная служба взыскала 500 млн рублей алиментов в ЛНР за 2026

С начала 2026 года Федеральная служба судебных приставов по ЛНР взыскала более 500 млн рублей алиментов, превысив показатели 2025 года.
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