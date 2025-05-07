"Многое нам не говорили": иностранец признался, что после жизни в России перестал верить французским властям

Иностранец оставил честный отзыв о жизни в России.Иностранец признался, что после жизни в России перестал верить французским властям Француз Жюльен, который вместе с семьёй переехал в Россию, честно высказался о впечатлениях, которые оставила у него жизнь в Москве.