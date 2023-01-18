Театр абсурда

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Четыре "ну вот и всё" для России. Ужасная правда

Четыре "ну вот и всё" для России. Ужасная правда

Ладно, так и быть. Сегодня будет текст для любителей «ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу, такую чтобы ужаснуться*, завыть, забиться, захрипеть»(с) *Я сегодня такой хороший, что даже оригинальное слово заменил на более цензурное.

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