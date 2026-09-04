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Осенний призыв с 1 октября 2026, кого заберут в армию по новым правилам

Осенний призыв с 1 октября 2026, кого заберут в армию по новым правилам

С 1 октября 2026 года в России стартует осенний этап отправки призывников к месту службы, однако привычное понятие «осенний призыв» теперь означает уже не совсем то, что раньше.

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