«Когда славяне стали русскими»: одна из теорий этнического «перехода»

Вас никогда не удивлял тот факт, что в VI – VIII веке нашей эры, если верить учебникам истории, поначалу на территории Восточной Европы пришли славянские племена и «вдруг» стали русскими? Если удивляет – то добро пожаловать на страницы моей новой статьи, ибо я и сам потратил достаточно много времени для того, чтобы разобраться в сути вопроса.
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