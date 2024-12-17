«Когда славяне стали русскими»: одна из теорий этнического «перехода»

Вас никогда не удивлял тот факт, что в VI – VIII веке нашей эры, если верить учебникам истории, поначалу на территории Восточной Европы пришли славянские племена и «вдруг» стали русскими? Если удивляет – то добро пожаловать на страницы моей новой статьи, ибо я и сам потратил достаточно много времени для того, чтобы разобраться в сути вопроса.