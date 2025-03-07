Геннадий Новосельцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем

"От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник олицетворяет собой красоту и нежность, но в то же время ответственность и трудолюбие, а также многие другие прекрасные качества, которыми обладаете только вы, милые женщины.
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