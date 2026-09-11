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FT: улитки могут помешать строительству зала в гольф-клубе Трампа в Ирландии

FT: улитки могут помешать строительству зала в гольф-клубе Трампа в Ирландии

Строительство банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда Трампа в Ирландии, может быть затруднено из-за исчезающего вида 2-миллиметровых улиток.

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