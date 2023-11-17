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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Чикаго». У него 10 очков в 17 играх

Сергачев забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Чикаго». У него 10 очков в 17 играх

Защитник «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:2) и был признан 3-й звездой.

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