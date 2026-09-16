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Царьград

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Фурсенко предложил изменить формат домашних заданий в школах России

Фурсенко предложил изменить формат домашних заданий в школах России

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге помощник президента России Андрей Фурсенко призвал изменить формат домашних заданий в школах, акцентировав внимание на подготовке темы и её обсуждении с помощью искусственного интеллекта.

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