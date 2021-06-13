Пшеки обиделись

Зарубежная прессаПолитикаПшеки обиделись Президент Соединённых Штатов уделяет первоочередное внимание Германии как ведущему американскому партнеру в Европе.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйПеретопчутся пшеки!!! Если Германия выйдет из Евросоюза,то им полные кранты, ибо все карикатурные "членчики" ЕС живут за счет Германии и Франции( Англы-соскочили и с них теперь и пенни паршивого не получишь).Александр ЛукШерхан понял, что переговоры с Акелой важнее разговора с Табаки...АИалександр ивановЛюбимая жена обиделась и обделалась.Комментировать
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