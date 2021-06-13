Зарубежная пресса

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Пшеки обиделись

Пшеки обиделись

  Президент Соединённых Штатов уделяет первоочередное внимание Германии как ведущему американскому партнеру в Европе.

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Константин Заболотный
Перетопчутся пшеки!!! Если Германия выйдет из Евросоюза,то им полные кранты, ибо все карикатурные "членчики" ЕС живут за счет Германии и Франции( Англы-соскочили и с них теперь и пенни паршивого не получишь).
Александр Лук
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александр иванов
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