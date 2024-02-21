«Сейчас могу вернуться», — Хаматова вышла к россиянам с предложением

Актриса Чулпан Хаматова привлекла широкое внимание неравнодушных своим отъездом за границу. Женщина столкнулась с большим количеством сложностей, понимая, что на ней лежит не только груз ответственности за обустройство своей новой жизни, но и счастье ее детей, которых вырвали из привычной обстановки.